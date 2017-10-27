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Москва, 27 октября. Цены на нефть в 2017 году вырастут до 53 долларов за баррель, это на 2 доллара меньше, чем ожидалось ранее. Такие данные приводятся в посвященном ценам на биржевые товары докладе Всемирного банка (ВБ).

Также в докладе понижен прогноз по росту цен на нефть в 2018 году. Ранее предполагалось, что баррель нефти будет продаваться за 60 долларов. В новом прогнозе ВБ цена понижена до 56 долларов.

Среди факторов роста эксперты Всемирного банка назвали сокращение запасов сырья при высоком спросе на нефтяном рынке. Также положительное влияние оказывает ограничение добычи странами участницами ОПЕК и стабилизация добычи сланцевой нефти в США.

В качестве негативных факторов в докладе назван риск того, что добывающие нефть страны не смогут достигнуть новых договоренности и возможное увеличение добычи сланцевой нефти в США.