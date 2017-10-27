Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Освальд общался с агентом КГБ за два месяца до убийства Кеннеди
Экономика
Цены на нефть будут расти медленнее, чем ожидалось — Всемирный банк
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Цены на нефть будут расти медленнее, чем ожидалось — Всемирный банк

    7:46  27 Октября 2017
    84

    Цены на нефть будут расти медленнее, чем ожидалось — Всемирный банк

    Москва, 27 октября. Цены на нефть в 2017 году вырастут до 53 долларов за баррель, это на 2 доллара меньше, чем ожидалось ранее. Такие данные приводятся в посвященном ценам на биржевые товары докладе Всемирного банка (ВБ).

    Также в докладе понижен прогноз по росту цен на нефть в 2018 году. Ранее предполагалось, что баррель нефти будет продаваться за 60 долларов. В новом прогнозе ВБ цена понижена до 56 долларов.

    Среди факторов роста эксперты Всемирного банка назвали сокращение запасов сырья при высоком спросе на нефтяном рынке. Также положительное влияние оказывает ограничение добычи странами участницами ОПЕК и стабилизация добычи сланцевой нефти в США.

    В качестве негативных факторов в докладе назван риск того, что добывающие нефть страны не смогут достигнуть новых договоренности и возможное увеличение добычи сланцевой нефти в США.

    Автор: Виталий Малясев
    #нефть #экономика #прогноз #цены #всемирный банк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        98
        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        2:00   27 Октября 2017
        62
        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        0:10   27 Октября 2017
        266
        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        23:35   26 Октября 2017
        321