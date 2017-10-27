Госдеп определился с новым санкционным списком лиц и организаций из РФ

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Вашингтон, 27 октября. В Государственном департаменте закончена работа над новым санкционным списком лиц и организаций из России.

Как сообщает RT, об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт, добавив, что новый список уже передан на рассмотрение в Конгресс.

Кто из россиян, и какие именно российские компании попали в список – держится в строгом секрете. Также не было озвучено, в какие сроки документ будет представлен широкой общественности.

При этом Науэрт подчеркнула, что список Госдепа не является руководством к действию, а носит лишь ознакомительно-рекомендательный характер.

