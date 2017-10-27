Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Евросоюз решил выделить 12 млрд евро на крупные космические проекты
Весь мир
Госдеп определился с новым санкционным списком лиц и организаций из РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдеп определился с новым санкционным списком лиц и организаций из РФ

    7:42  27 Октября 2017
    78

    Госдеп определился с новым санкционным списком лиц и организаций из РФ

    Вашингтон, 27 октября. В Государственном департаменте закончена работа над новым санкционным списком лиц и организаций из России.

    Как сообщает RT, об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт, добавив, что новый список уже передан на рассмотрение в Конгресс.

    Кто из россиян, и какие именно российские компании попали в список – держится в строгом секрете. Также не было озвучено, в какие сроки документ будет представлен широкой общественности.

    При этом Науэрт подчеркнула, что список Госдепа не является руководством к действию, а носит лишь ознакомительно-рекомендательный характер.
     

    Автор: Константин Терехов
    #санкции #сша #госдеп #хизер науэрт
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        97
        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        2:00   27 Октября 2017
        61
        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        0:10   27 Октября 2017
        266
        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        23:35   26 Октября 2017
        320