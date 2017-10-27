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Экономика
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Экономика
Кировский завод в Петербурге могут отключить от электричества за долги
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    Кировский завод в Петербурге могут отключить от электричества за долги

    7:38  27 Октября 2017
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    Кировский завод в Петербурге могут отключить от электричества за долги

    Санкт-Петербург, 27 октября. Объекты петербургского Кировского завода могут отключить от электричества за долг свыше 250 миллионов рублей, сообщили в «Ленэнерго» (группа «Россети») накануне.

    В связи с задолженностью электроснабжение обещали полностью отключить в пятницу, 27 октября. По сообщениям «Ленэнерго», Кировский завод должен был оплатить услуги по передаче электроэнергии за апрель-июнь текущего года до 24 октября, однако не сделал этого, пишет ТАСС.

    В Кировском заводе сообщали, что занимаются решением проблемы и работают с «Ленэнерго» в штатном режиме.

    Кировский завод – одна из крупнейших и старейших компаний машиностроительного профиля в России.

    Напомним, в июле на предприятии произошел пожар.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #долг #электроснабжение #кировский завод
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