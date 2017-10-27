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Украинские силовики восемь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
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    Украинские силовики восемь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    7:37  27 Октября 2017
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    Украинские силовики восемь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 27 октября. Украинские силовики восемь раз за сутки нарушили «режим тишины» в Луганской народной республике. Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, киевские военные восемь раз обстреляли населенные пункты.

    При этом они вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, противотанковых управляемых ракет, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Бойцы ВСУ накрыли огнем несколько населенных пунктов: Желобок, Лозовое, Первомайск, Долгое, а также Калиново и Алмазное.

    По предварительным данным, жертв, пострадавших и разрушений нет. 

    Украинские силовики восемь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Автор: Алия Садыкова
    #всу #обстрел #лнр #украинские силовики
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