Украинские силовики восемь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 27 октября. Украинские силовики восемь раз за сутки нарушили «режим тишины» в Луганской народной республике. Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, киевские военные восемь раз обстреляли населенные пункты.

При этом они вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, противотанковых управляемых ракет, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Бойцы ВСУ накрыли огнем несколько населенных пунктов: Желобок, Лозовое, Первомайск, Долгое, а также Калиново и Алмазное.

По предварительным данным, жертв, пострадавших и разрушений нет.