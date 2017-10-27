В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

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Дейр-эз-Зор, 27 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке армии союзников отбили у террористов ИГИЛ1 захваченный район T2.

Правительственные войска вместе с ВКС РФ освобождают территории, сражаясь на нескольких фронтах в провинции Дейр-эз-Зор. Вчера после интенсивных боев штурмовые силы освободили жизненно важную нефтеперекачивающую станцию Т2 на юго-западе Дейр-эз-Зор, приблизив сирийскую армию и союзников к стратегическому городу Аль-Букамал, передает Muraselon.com.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал успех российской операции в Сирийскй Арабской Республике. Об этом сообщала Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.