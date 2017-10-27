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На Бали продлен режим чрезвычайной ситуации из-за риска извержения вулкана
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    На Бали продлен режим чрезвычайной ситуации из-за риска извержения вулкана

    7:21  27 Октября 2017
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    На Бали продлен режим чрезвычайной ситуации из-за риска извержения вулкана

    Джакарта, 27 октября. Власти Индонезии продлили действие чрезвычайной ситуации на популярном курорте Бали из-за опасности извержения вулкана на горе Агунг. Об этом сообщает The Straits Times.

    Решение о продлении действия режима ЧС на острове правительство приняло после совещания с представителями различных ведомств, в том числе Агентства по предотвращению стихийных бедствий. По данным издания, власти страны собирались вдвое сократить радиус опасной 12-километровой зоны из-за снижения опасности извержения. Но эксперты выступили против такого решения.

    По расчетам правительства, убытки из-за введения режима чрезвычайной ситуации составили 146 миллионов долларов. В расчеты эксперты включили затраты на эвакуацию 134 тысяч местных жителей и потери из-за отказа иностранных туристов посещать остров.

    Автор: Виталий Малясев
    #индонезия #вулкан #бали #режим чс
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