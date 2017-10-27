На Бали продлен режим чрезвычайной ситуации из-за риска извержения вулкана

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Джакарта, 27 октября. Власти Индонезии продлили действие чрезвычайной ситуации на популярном курорте Бали из-за опасности извержения вулкана на горе Агунг. Об этом сообщает The Straits Times.

Решение о продлении действия режима ЧС на острове правительство приняло после совещания с представителями различных ведомств, в том числе Агентства по предотвращению стихийных бедствий. По данным издания, власти страны собирались вдвое сократить радиус опасной 12-километровой зоны из-за снижения опасности извержения. Но эксперты выступили против такого решения.

По расчетам правительства, убытки из-за введения режима чрезвычайной ситуации составили 146 миллионов долларов. В расчеты эксперты включили затраты на эвакуацию 134 тысяч местных жителей и потери из-за отказа иностранных туристов посещать остров.