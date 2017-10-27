Онлайн-продажи автомобилей Genesis начались в Петербурге

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Санкт-Петербург, 27 октября. Автодилер Carmart начал онлайн-продажи премиальных автомобилей Genesis.

Genesis стал первым автомобилем премиум-класса, который можно приобрести в России онлайн. В настоящий момент к покупке доступны седан Genesis G80 в версиях Business и Advance. В начале ноября онлайн также можно будет приобрести Genesis G90, сообщает пресс-служба автомобильного холдинга «Максимум».

По словам руководителя Carmart Вадима Арустамяна, онлайн покупатели смогут сэкономить не только время, но и деньги.

«На нашей площадке автомобили Genesis можно приобрести дешевле на 10–12%, чем в большинстве оффлайн-салонов», — сообщил он.

Стоимость Genesis на Carmart начинается от двух миллионов рублей.

Напомним, летом Genesis Motors установил рекорд по продажам в России.