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Онлайн-продажи автомобилей Genesis начались в Петербурге
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    Онлайн-продажи автомобилей Genesis начались в Петербурге

    7:21  27 Октября 2017
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    Онлайн-продажи автомобилей Genesis начались в Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 октября. Автодилер Carmart начал онлайн-продажи премиальных автомобилей Genesis.

    Genesis стал первым автомобилем премиум-класса, который можно приобрести в России онлайн. В настоящий момент к покупке доступны седан Genesis G80 в версиях Business и Advance. В начале ноября онлайн также можно будет приобрести Genesis G90, сообщает пресс-служба автомобильного холдинга «Максимум».

    По словам руководителя Carmart Вадима Арустамяна, онлайн покупатели смогут сэкономить не только время, но и деньги.

    «На нашей площадке автомобили Genesis можно приобрести дешевле на 10–12%, чем в большинстве оффлайн-салонов», — сообщил он.

    Стоимость Genesis на Carmart начинается от двух миллионов рублей.

    Напомним, летом Genesis Motors установил рекорд по продажам в России. 

    Автор: Татьяна Барашкова
    #автомобиль #продажи #онлайн-торговля #genesis
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