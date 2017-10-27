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Политика
Госдеп США упразднил пост координатора по санкциям
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    Госдеп США упразднил пост координатора по санкциям

    7:18  27 Октября 2017
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    Госдеп США упразднил пост координатора по санкциям

    Вашингтон, 27 октября. Госдеп США подтвердил упразднение поста координатора по санкциям. Об этом рассказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

    Отмечается, что в сентябре конгресс США был уведомлен о предложенных изменениях по ряду специальных посланников. В том числе в США обсудили упразднение должности специального координатора по санкционной политике. Его функции передадут сотрудникам политического планирования.

    Как пишет РИА Новости, ранее сообщалось, что госсекретарь Рекс Тиллерсон упразднил должность координатора по санкциям в Госдепе.

    Госдеп США упразднил пост координатора по санкциям

    Автор: Алия Садыкова
    #санкции #госдеп сша
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