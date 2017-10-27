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Эксперты составили топ-5 «уродливых» автомобилей в России
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    Эксперты составили топ-5 «уродливых» автомобилей в России

    7:11  27 Октября 2017
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    Эксперты составили топ-5 «уродливых» автомобилей в России

    Москва, 27 октября. Эксперты составили список самых некрасивых автомобилей, которые можно купить в России. Согласно исследованию издания «Автовзгляд», самым «страшным» автомобилем оказалась третья генерация Infiniti QX80. Автолюбители негативно оценили необычную форму капота и передней оптики.

    На втором месте в рейтинге — кроссовер Nissan Juke. Эксперты отметили, что нестандартная оптика отрицательно сказывается на внешнем виде машины. В тройку лидеров также попала Toyota Prius из-за чрезмерной угловатой формы кузова и маленьких колес. На четвертом пятом местах — BMW i3 и KIA Soul.

    При этом специалисты добавили, что все эти машины «на любителя».

    Эксперты составили топ-5 «уродливых» автомобилей в России

    Автор: Алия Садыкова
    #автомобиль #эксперты
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