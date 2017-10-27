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Россия
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Экономика
Более половины автомобилей в России покупают в кредит
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    Более половины автомобилей в России покупают в кредит

    7:03  27 Октября 2017
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    Более половины автомобилей в России покупают в кредит

    Москва, 27 октября. В третьем квартале текущего года россияне купили более 200 тысяч автомобилей в кредит. Об этом со ссылкой на совместное исследование агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщают «Известия».

    По данным издания, в третьем квартале 2017 года более половины купленных россиянами автомобилей были приобретены в кредит. По сравнению с третьим кварталом прошлого года количество выданных в России автокредитов выросло на 3%. В абсолютных цифрах автокредитование выросло на 30%.

    Всего в третьем квартале текущего года россияне купили в кредит более 200 тысяч автомобилей. Показатель оказался самым высоким за период с 2015 года.

    Рост показателей связан с госпрограмой льготного автокредитования, отметил директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. Также эксперт напомнил, что в третьем квартале 2017 года в России начали действовать программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #кредиты #автомобили #авторынок
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