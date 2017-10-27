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Эксперты обнаружили связь между вирусами BadRabbit и NotPetya
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    Эксперты обнаружили связь между вирусами BadRabbit и NotPetya

    6:49  27 Октября 2017
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    Эксперты обнаружили связь между вирусами BadRabbit и NotPetya

    Москва, 26 октября. Эксперты заявили, что кибератаки с помощью вирусов-шифровальщиков BadRabbit и NotPetya были проведены одними и теми же людьми.

    Как пишут западные СМИ, ссылаясь на отчет компании по расследованию киберпреступлений Group‐IB, было обнаружено сходство между вирусами.

    Они также считают, что BadRabbit был скомпилирован из исходников NotPetya.

    Это может говорить лишь о том, что их создал один и тот же хакер.

    Ранее специалисты заявили, что в коде Bad Rabbit зашифрованы имена трех драконов из сериала «Игра престолов». 

    Эксперты обнаружили связь между вирусами BadRabbit и NotPetya

    Автор: Алия Садыкова
    #вирус #badrabbit #notpetya
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