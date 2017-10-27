Эксперты обнаружили связь между вирусами BadRabbit и NotPetya

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Москва, 26 октября. Эксперты заявили, что кибератаки с помощью вирусов-шифровальщиков BadRabbit и NotPetya были проведены одними и теми же людьми.

Как пишут западные СМИ, ссылаясь на отчет компании по расследованию киберпреступлений Group‐IB, было обнаружено сходство между вирусами.

Они также считают, что BadRabbit был скомпилирован из исходников NotPetya.

Это может говорить лишь о том, что их создал один и тот же хакер.

Ранее специалисты заявили, что в коде Bad Rabbit зашифрованы имена трех драконов из сериала «Игра престолов».