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Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу к 2025 году
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    Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу к 2025 году

    6:42  27 Октября 2017  /обновлено: 6:46  27 Октября 2017
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    Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу к 2025 году

    Астана, 27 октября. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латиницу.  Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

    Для исполнения распоряжения, правительству Казахстана поручено создать национальную комиссию. Поэтапный перевод казахского языка на латиницу должен завершиться до 2025 года, сообщает RT.

    Всего в новом алфавите насчитывается 32 буквы. Специфические звуки будут передаваться буквами с апострофами.

    Напомним, Нурсултан Назарбаев поручил правительству подготовить график перехода казахского алфавита на латиницу еще в апреле текущего года.

    Автор: Виталий Малясев
    #назарбаев #казахстан #латиница
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