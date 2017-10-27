Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу к 2025 году

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Астана, 27 октября. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латиницу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Для исполнения распоряжения, правительству Казахстана поручено создать национальную комиссию. Поэтапный перевод казахского языка на латиницу должен завершиться до 2025 года, сообщает RT.

Всего в новом алфавите насчитывается 32 буквы. Специфические звуки будут передаваться буквами с апострофами.

Напомним, Нурсултан Назарбаев поручил правительству подготовить график перехода казахского алфавита на латиницу еще в апреле текущего года.