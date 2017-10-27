Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу к 2025 году
Политика
ЦРУ: Убийство Кеннеди вызвало в СССР шок, по президенту США звонили колокола
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЦРУ: Убийство Кеннеди вызвало в СССР шок, по президенту США звонили колокола

    6:39  27 Октября 2017
    47

    ЦРУ: Убийство Кеннеди вызвало в СССР шок, по президенту США звонили колокола

    Вашингтон, 27 октября. Убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году вызвало шок в СССР, говорится в рассекреченных документах ЦРУ 1966 года.

    Отмечается, что по президенту США звонили колокола в церквях. Источник, который находился в Советском Союзе 4 декабря 1963 года, сообщил американской стороне, что новость об убийстве донеслась до советских граждан сразу. При этом вызвала большой шок у населения.

    Напомним, что убийство американского лидера пришлось на пик холодной войны.

    Ранее президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать три тысячи документов об убийстве Кеннеди.

    ЦРУ: Убийство Кеннеди вызвало в СССР шок, по президенту США звонили колокола

     

    Автор: Алия Садыкова
    #джон кеннеди
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        36
        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        2:00   27 Октября 2017
        53
        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        0:10   27 Октября 2017
        207
        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        23:35   26 Октября 2017
        269