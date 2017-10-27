ЦРУ: Убийство Кеннеди вызвало в СССР шок, по президенту США звонили колокола

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Вашингтон, 27 октября. Убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году вызвало шок в СССР, говорится в рассекреченных документах ЦРУ 1966 года.

Отмечается, что по президенту США звонили колокола в церквях. Источник, который находился в Советском Союзе 4 декабря 1963 года, сообщил американской стороне, что новость об убийстве донеслась до советских граждан сразу. При этом вызвала большой шок у населения.

Напомним, что убийство американского лидера пришлось на пик холодной войны.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать три тысячи документов об убийстве Кеннеди.