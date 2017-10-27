Житель Алтайского края проведет 3 года в тюрьме за секс с 13-летней девочкой

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Барнаул, 27 октября. За интимную связь с 13-летней девочкой на три года лишения свободы осужден 27-летний житель Алтайского края.

Педофилом оказался житель села Горьковское Шипуновского района Алтайского края. По версии следствия, в феврале текущего года мужчина в раздевалке местного спортивного комплекса вступил в половую связь с 13-летней школьницей. Девочка согласилась на близость добровольно. Тем не менее, суд признал мужчину виновным в половом сношении с лицом, не достигшим 14-летнего возраста (ч.3 ст. 134 УК РФ).

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что депутата Госдумы Ирина Яровая выступила с инициативой, ввести пожизненное лишение свободы за совершенные в отношении малолетних детей преступления.

В начале октября парламентарий также предложила создать межведомственную базу педофилов.