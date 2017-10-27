Кто такой Мосийчук и кому он помешал: политический обозревать раскрыл тайну

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Москва, 27 октября. Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что собой представляет депутат Игорь Мосийчук, и кому он помешал.

«Мосийчук известный деятель! Хотел сказать, что он политик, но изначально он стал известен не как политик, а как бандит, поддерживал различные радикальные группировки. Что касается его идеологии, то я всегда говорил, что из него такой националист, как из Ляшко – гетеросексуал», — заявил Корнилов в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По словам обозреватель МИА «Россия сегодня» Мосийчук во время и после Майдана участвовал в самых разных «разборках» и «налетах», при этом не скрывал этого, выкладывая в социальные сети, как ставит на колени сотрудников милиции только за то, что они пытались остановить его машину без госномеров.

«Почему его пытались взорвать? Думаю, что это разборки внутри Украины между двумя группировками праворадикалов, одна из которых связана с Мосийчикум, другая – с людьми Авакова. В частности на днях был конфликт во время «отжатия», или если хотите «приватизации» очень богатого дома, связанного с финансистом Януковича господина Арбузова», — выдвинул свою версию Владимир Корнилов.

Напомним, что в Киеве у здания одного из телеканалов прогремел взрыв. Как сообщают Известия, в результате депутат Верховной рады Игорь Мосийчук был доставлен в больницу. СБУ объявила инцидент терактом.