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Украина
Кто такой Мосийчук и кому он помешал: политический обозревать раскрыл тайну
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    Кто такой Мосийчук и кому он помешал: политический обозревать раскрыл тайну

    6:14  27 Октября 2017
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    Кто такой Мосийчук и кому он помешал: политический обозревать раскрыл тайну

    Москва, 27 октября. Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что собой представляет депутат Игорь Мосийчук, и кому он помешал.

    «Мосийчук известный деятель! Хотел сказать, что он политик, но изначально он стал известен не как политик, а как бандит, поддерживал различные радикальные группировки. Что касается его идеологии, то я всегда говорил, что из него такой националист, как из Ляшко – гетеросексуал», — заявил Корнилов в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

    По словам обозреватель МИА «Россия сегодня» Мосийчук во время и после Майдана участвовал в самых разных «разборках» и «налетах», при этом не скрывал этого, выкладывая в социальные сети, как ставит на колени сотрудников милиции только за то, что они пытались остановить его машину без госномеров.

    Кто такой Мосийчук и кому он помешал: политический обозревать раскрыл тайну

    «Почему его пытались взорвать? Думаю, что это разборки внутри Украины между двумя группировками праворадикалов, одна из которых связана с Мосийчикум, другая – с людьми Авакова. В частности на днях был конфликт во время «отжатия», или если хотите «приватизации» очень богатого дома, связанного с финансистом Януковича господина Арбузова», — выдвинул свою версию Владимир Корнилов.

    Напомним, что в Киеве у здания одного из телеканалов прогремел взрыв. Как сообщают Известия, в результате депутат Верховной рады Игорь Мосийчук был доставлен в больницу. СБУ объявила инцидент терактом.

    Автор: Константин Терехов
    #киев #взрыв #игорь мосийчук #вечер с владимиром соловьевым
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