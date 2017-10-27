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Брата и двух сестер обвиняют в продаже опасного алкоголя в Кузбассе
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    Брата и двух сестер обвиняют в продаже опасного алкоголя в Кузбассе

    5:48  27 Октября 2017
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    Брата и двух сестер обвиняют в продаже опасного алкоголя в Кузбассе

    Кемерово, 27 октября. Брата и двух сестер из Таштагольского района Кемеровской области обвиняют в хранении и продаже опасного для здоровья алкоголя. Об этом со ссылкой на следственные органы сообщает «Газета Кемерова».

    По данным издания, в совершении преступления подозревается 23-летний молодой человек и две его сестры. Весной текущего года мужчина привез сестрам сомнительный алкоголь, который женщины начали сбывать. Сотрудники полиции привлекли торговок к административной ответственности за продажу опасной для здоровья жидкости и предупредили их о возможном уголовном преследовании. Но подсудимые проигнорировали предупреждение и продолжили незаконный бизнес.

    В июле текущего года сотрудники правоохранительных органов окончательно пресекли торговлю. В продаваемом алкоголе они обнаружили ацетон.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила об изъятии более 30 тысяч бутылок с контрафактным  алкоголем у жителя Новочеркасска в Ростовской области. По данным следствия, мужчина продавал фальсифицированный алкоголь в течение нескольких месяцев.

    Автор: Виталий Малясев
    #алкоголь #кемерово #контрафакт
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