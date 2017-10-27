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Общество
В Красноярске временно изменили схемы трамвайных маршрутов
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    В Красноярске временно изменили схемы трамвайных маршрутов

    5:31  27 Октября 2017
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    В Красноярске временно изменили схемы трамвайных маршрутов

    Красноярск, 27 октября. В связи с ремонтом проспекта Красноярский рабочий в краевом центре временно изменили схемы трамвайных маршрутов.

    Так, трамваи маршрутов №4 и 6 будут ходить по схеме: Предмостная площадь — 60 лет Октября — Мичурина — Говорова — Волжская — Щорса — Матросова — Предмостная площадь, а №7 по схеме: Предмостная площадь — Транспортный проезд — Мичурина — 60 лет Октября  Предмостная площадь.

    Как уточняет Газета.ru, неудобства горожане будут испытывать три дня – с 27 по 29 октября. 

    Автор: Константин Терехов
    #красноярск #трамвай
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