В Красноярске временно изменили схемы трамвайных маршрутов

В Избранное

Красноярск, 27 октября. В связи с ремонтом проспекта Красноярский рабочий в краевом центре временно изменили схемы трамвайных маршрутов.

Так, трамваи маршрутов №4 и 6 будут ходить по схеме: Предмостная площадь — 60 лет Октября — Мичурина — Говорова — Волжская — Щорса — Матросова — Предмостная площадь, а №7 по схеме: Предмостная площадь — Транспортный проезд — Мичурина — 60 лет Октября Предмостная площадь.

Как уточняет Газета.ru, неудобства горожане будут испытывать три дня – с 27 по 29 октября.