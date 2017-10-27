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Останки неизвестного животного обнаружены на пляже в Аляске
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    Останки неизвестного животного обнаружены на пляже в Аляске

    5:26  27 Октября 2017
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    Останки неизвестного животного обнаружены на пляже в Аляске

    Вашингтон, 27 октября. На отдаленном пляже залива Бернерса в Аляске местные жители обнаружили останки неизвестного морского животного. Об этом сообщает The Sun.

    Находку сделал местный житель Бьорн Дилем. Он сообщил, что останки неизвестного существа пахнут аммиаком и «нечищеным трюмом, где хранили рыбу». Дилем заявил, что сперва принял находку за останки ската, но позже понял, что перед ним внутренности гораздо более крупного животного.

    Специалисты считают, что находка может быть необычайно крупной печенью тихоокеанской полярной акулы. Рыба достигает семи метров в длину, но обитает на глубине около двух километров. Поэтому неясным остается вопрос, как печень акулы могла попасть на берег, не попав по пути в поле зрения морских хищников.

    Автор: Виталий Малясев
    #аляска #животные #останки
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