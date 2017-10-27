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Глава Минпромторга РФ: Мы рассчитываем на разумный подход США к санкциям
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    Глава Минпромторга РФ: Мы рассчитываем на разумный подход США к санкциям

    5:24  27 Октября 2017
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    Глава Минпромторга РФ: Мы рассчитываем на разумный подход США к санкциям

    Нью-Йорк, 27 октября. Глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Москва рассчитывает на разумный подход США к санкциям.

    Об этом министр рассказал РИА Новости в кулуарах годового собрания делового совета США — Россия в Нью-Йорке. По мнению Мантурова, в предложениях Государственного департамента есть ссылка, что предложения не означают применения санкций.

    «Если Белому дому важно имплементировать санкции в отношении конкретных компаний, мы не можем запрещать, но при этом, мы рассчитываем, что это будет разумный подход», — конкретизировал российский министр.

    При этом, уточнил Мантуров, Москва уже адаптировалось к условиям, в которых оказались предприятия России. Поэтому влияние на бизнес вводимые ограничения оказывают минимальное.

    Как напоминает RT, в Госдепе предложили список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает в себя ФСБ, СВР, ГРУ, а также более 30 компаний.

    Автор: Константин Терехов
    #санкции #россия #сша #денис мантуров
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