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Девушек, дрейфовавших пять месяцев, спасли в Тихом океане
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    Девушек, дрейфовавших пять месяцев, спасли в Тихом океане

    5:10  27 Октября 2017
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    Девушек, дрейфовавших пять месяцев, спасли в Тихом океане

    Вашингтон, 27 октября. В Тихом океане корабль ВМС США обнаружил яхту с двумя девушками, которая дрейфовала последние пять месяцев.

    Как сообщают Известия, морское судно было обнаружено в 900 милях юго-восточнее Японии. В мае путешественницы отправились в морской вояж из Гонолулу, однако позже во время шторма двигатель яхты вышел из строя.

    Подавать сигналы бедствия девушки начали спустя два месяца, однако никого рядом долгое время не было. Выжить путешественницам удалось благодаря опреснителям воды и почти годовому запасу еды.

    Автор: Константин Терехов
    #яхта #тихий океан
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