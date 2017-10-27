Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Грузовик перевернулся в Центре Владивостока
Общество
Выходные в Красноярске будут прохладными и малоснежными
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выходные в Красноярске будут прохладными и малоснежными

    4:56  27 Октября 2017
    40

    Выходные в Красноярске будут прохладными и малоснежными

    Красноярск, 27 октября. В выходные в Красноярске будет облачно и прохладно, ожидается небольшой снег. Такой прогноз сделал Гидрометцентр.

    В субботу днем в городе будет прохладно и практически безветренно. Небо закроет облаками, местами покажется солнце. Дождя и снега 28 октября не ожидается. В воскресенье пройдет небольшой снег, днем будет немного теплее, чем днем ранее.

    На загородных трассах Красноярского края возможен гололед.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в Красноярске из-за задымления в кабине пилотов совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «ЮТэйр». В момент инцидента на борту находились 47 пассажиров и четыре члена экипажа.

    Автор: Виталий Малясев
    #красноярск #снег
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

        2:00   27 Октября 2017
        53
        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        0:10   27 Октября 2017
        166
        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        23:35   26 Октября 2017
        211
        Сирия: два гуманитарных конвоя ООН достигли Даръа

        Сирия: два гуманитарных конвоя ООН достигли Даръа

        22:17   26 Октября 2017
        79