Выходные в Красноярске будут прохладными и малоснежными

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Красноярск, 27 октября. В выходные в Красноярске будет облачно и прохладно, ожидается небольшой снег. Такой прогноз сделал Гидрометцентр.

В субботу днем в городе будет прохладно и практически безветренно. Небо закроет облаками, местами покажется солнце. Дождя и снега 28 октября не ожидается. В воскресенье пройдет небольшой снег, днем будет немного теплее, чем днем ранее.

На загородных трассах Красноярского края возможен гололед.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в Красноярске из-за задымления в кабине пилотов совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «ЮТэйр». В момент инцидента на борту находились 47 пассажиров и четыре члена экипажа.