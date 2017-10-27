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Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии
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    Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

    4:37  27 Октября 2017
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    Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

    Москва, 27 октября. Россия приступила к изучению доклада экспертов ООН и ОЗХО о применении 4 апреля химоружия в сирийском городе Хан-Шейхун, в котором ответственность возлагается на Дамаск. Об этом накануне заявили пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

    «Начали внимательное изучение документа, имеющего комплексный технический характер. Такая работа должна проводиться с привлечением соответствующих специалистов из различных ведомств», — заявил Стржижовский.

    Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН также выразил удивление тем фактом, что «прямые цитаты из внутреннего документа СБ ООН беззастенчиво цитируются западными информационными агентствами».

    Ранее западные СМИ опубликовали выдержки из доклада совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. В нем ответственность за использование зарина в городе Хан-Шейхун в апреле текущего года возлагается на Сирийскую Арабскую Республику (САР).  

    Постпред США при ООН Никки Хейли также обвинила власти Сирии в применении зарина в Хан-Шейхуне. В своем заявлении дипломат ссылалась на доклад экспертов ОЗХО и ООН, сообщает RT.

    Напомним, об атаке с применением химоружия 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне заявила сирийская оппозиция. По данным заявивших, от отравляющих веществ погибли 80 человек, еще 200 человек пострадали.

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #сирия #оон #озхо #доклад
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