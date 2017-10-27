Власти США рассекретили около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди

В Избранное

Вашингтон, 27 октября. Власти США опубликовали почти три тысячи документов о произошедшем в 1963 году убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. Документальные свидетельства события доступны на сайте Национальных архивов Соединенных Штатов.

Достоянием общественности стал 2891 документ. Это не первая порция рассекреченных свидетельств одного из самых значимых для истории США событий. Предыдущая партия содержала 3,9 тыс. документов и была опубликована 24 июля.

До 26 апреля 2018 года власти США намерены рассекретить еще несколько тысяч документальных свидетельств об убийстве Джона Кеннеди. Белый дом пообещал, что документы будут редактироваться только в самых крайних случаях, сообщает Газета.ru.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов сделать достоянием общественности документы, которые касаются гибели Джона Кеннеди