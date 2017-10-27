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Уфолог опубликовал запись с НЛО, пролетающим сквозь Солнце
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    Уфолог опубликовал запись с НЛО, пролетающим сквозь Солнце

    3:50  27 Октября 2017
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    Уфолог опубликовал запись с НЛО, пролетающим сквозь Солнце

    Москва, 27 октября.  Известный в сети под именем Bruce Sees all уфолог опубликовал видеозапись пролетающего сквозь солнце неопознанного летающего объекта, напоминающего космический корабль. Запись размещена в сервисе YouTube.

    По словам уфолога, он с помощью подписчиков собрал средства на оборудование для наблюдения за космосом. В частности, он оснастил свой телескоп различными фильтрами, позволяющими снимать солнечный диск. Во время одного из таких наблюдений исследователю удалось запечатлеть неопознанный объект.

    На записи видно, что на фоне солнечного диска появляется продолговатый объект, который с большой скоростью движется по направлению к звезде и в какой-то момент погружается в нее. Некоторый пользователи  предположили, что объект может быть космическим кораблем пришельцев с других планет, которые также как уфолог наблюдали за Солнцем.

    Автор: Алексей Громов
    #космос #нло #солнце #уфолог
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