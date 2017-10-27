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Новые санкции США могут коснуться ФСБ и «Ростеха»
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    Новые санкции США могут коснуться ФСБ и «Ростеха»

    3:14  27 Октября 2017  /обновлено: 3:17  27 Октября 2017
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    Новые санкции США могут коснуться ФСБ и «Ростеха»

    Вашингтон, 27 октября. Более 30-и российских компаний и ведомств могут подпасть под антироссийские санкции США. Полный список опубликован на сайте The New York Times.

    В список вошли Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное управление Генштаба ВС РФ и Служба внешней разведки (СВР). Из предприятий в нем представлены «Калашников», «МиГ», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзвавод», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Сухой»  и другие. Всего список включает 33 организации.

    Между тем, к попавшим в список предприятиям и ведомствам не обязательно будут применены санкции. Сам список в будущем может измениться, отмечает RT.

    Напомним, ранее стало известно, что предложения Госдепа США по новым санкциям в отношении России проходят межведомственное обсуждение.

    Автор: Виталий Малясев
    #санкции #россия #сша
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