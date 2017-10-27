Новые санкции США могут коснуться ФСБ и «Ростеха»

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Вашингтон, 27 октября. Более 30-и российских компаний и ведомств могут подпасть под антироссийские санкции США. Полный список опубликован на сайте The New York Times.

В список вошли Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное управление Генштаба ВС РФ и Служба внешней разведки (СВР). Из предприятий в нем представлены «Калашников», «МиГ», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзвавод», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Сухой» и другие. Всего список включает 33 организации.

Между тем, к попавшим в список предприятиям и ведомствам не обязательно будут применены санкции. Сам список в будущем может измениться, отмечает RT.

Напомним, ранее стало известно, что предложения Госдепа США по новым санкциям в отношении России проходят межведомственное обсуждение.