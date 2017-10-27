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Киев, 27 октября. Экономика Украины без России не жизнеспособна, без российского угля страна осталась бы без тепла и электричества грядущей зимой. Такое мнение на своей страничке в социальной сети Facebook выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Политик отметил возрастающий поток приезжающих в Россию в поисках заработков украинских граждан, а также рост торгового оборота между странами. По словам Азарова, в российском импорте преобладает жизненно важный для Украины российский уголь.

«Если бы не российский уголь, Украина просто-напросто бы замерзла. Запасы, которые они сейчас накопили с помощью российских поставок (а этот показатель превышает американские поставки примерно в десять раз), составляют порядка 1 миллиона 400 тысяч тонн», — написал Азаров.

По словам экс-премьера страны, без российского угля на Украине остановились бы тепловые электростанции, и люди остались бы без электроснабжения. При этом Москва продает Киеву уголь в два раза дешевле, чем Вашингтон: 55 долларов за тонну, против 120-и.

Кроме того, Россия остается крупнейшим инвестором в экономику Украины. Азаров подчеркнул, что из 3-х млрд долларов инвестиций в экономику страны в 2016 году, 2,6 млрд долларов пришлись на инвестиции российских банков.

«С одной стороны, политический режим пропагандирует лживый тезис, что Россия является «агрессором». Этот пропагандистский шабаш ведет себя по-хамски. А с другой стороны, реалии таковы, что даже граждане Украины не могут обойтись без России», — отметил Азаров.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил о том, что Украина может вернуться к закупкам российского газа, которые прекратились в 2015 году.