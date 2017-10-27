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Общество
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Украина
Взрыв в Киеве стал следствием госпереворота на Украине, считает Николай Азаров
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    Взрыв в Киеве стал следствием госпереворота на Украине, считает Николай Азаров

    2:30  27 Октября 2017
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    Взрыв в Киеве стал следствием госпереворота на Украине, считает Николай Азаров

    Киев, 27 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал взрыв в центре Киева, в котором пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук и погибли два человека, прямым следствием переворота на Украине. Об этом политик написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

    «Не могу не заметить, что эта трагедия, ставшая достаточно заметной только потому, что в ней пострадал скандальный депутат, является прямым следствием государственного переворота в Украине, растоптавшего Конституцию и разрушившего правоохранительные органы», — написал Азаров.

    Политик отметил, что в сложившейся ситуации о безопасности простых граждан говорить не приходится. На Украине резко ухудшилась криминогенная обстановка и расцвел бандитизм. Улучшить ситуацию, по мнению Азарова, способно лишь восстановление конституционного строя в стране и наказание всех ответственных за переворот и последующий развал Украины.

     

     В другом сообщении экс-премьер Украины написал, что также считает трагедией гибель «экс-беркутовца, старшего сержанта полиции Руслана Кушнира и случайно оказавшегося на месте взрыва капитана полиции Михаила Мормеля» и получение травм ни в чем не повинными гражданами Украины, которые не имеют «никакого отношения к Мосийчуку».

    Напомним, ранее украинская журналистка Янина Соколовская в эфире российского телевидения заявила, что покушение на Игоря Мосийчука было выгодно бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. По мнению Соколовской, после гибели одного из лидеров ультраправых, Саакашвили мог бы получить поддержку разгневанных националистов.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #взрыв #азаров #мосийчук
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