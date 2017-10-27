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ООН, 27 октября. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли обвинила Сирию в использовании отравляющего газа зарин против более 100 жителей населенного пункта Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.

Она также обвинила в использовании химического оружия иприта боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в населенном пункте Умм-Хош. Свое заявление Хейли сделала после доклада специалистов ООН.

Следует отметить, что США и их партнеры по коалиции неоднократно бездоказательно обвиняли официальный Дамаск в применении химического оружия.

Накануне Мария Захарова выразила надежду на объективность расследования миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Это заявление вызвало у западных партнеров «разочарование», отметила Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.