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Новости Сирии
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Россия
Путин поручил утвердить концепцию наследия ЧМ-2018 по футболу до 30 апреля
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    Путин поручил утвердить концепцию наследия ЧМ-2018 по футболу до 30 апреля

    1:53  27 Октября 2017  /обновлено: 1:59  27 Октября 2017
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    Концепцию наследия ЧМ-2018 по футболу утвердят до 30 апреля

    Москва, 27 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил доработать и утвердить Концепцию наследия чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, главе ФСБ Александру Бортникову, а также высшим должностным лицам субъектов России «доработать и утвердить Концепцию наследия чемпионата мира по футболу в целях обеспечения эффективного использования объектов».

    Концепцию наследия ЧМ-2018 по футболу утвердят до 30 апреля

    Ответственным нужно будет также предусмотреть возможность функционирования на базе созданной к ЧМ-2018 футбольной инфраструктуры детских футбольных центров.

    Справиться с поручением предстоит до 30 апреля 2018 года.

    К этому же сроку президент поручил в рамках культурной программы предусмотреть организацию ярмарок товаров, в том числе мастеров народных художественных промыслов и ремесел.

    Автор: Олеся Волкова
    #футбол #путин #медведев #чм-2018 #бортников
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