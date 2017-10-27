Путин поручил утвердить концепцию наследия ЧМ-2018 по футболу до 30 апреля

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Москва, 27 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил доработать и утвердить Концепцию наследия чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, главе ФСБ Александру Бортникову, а также высшим должностным лицам субъектов России «доработать и утвердить Концепцию наследия чемпионата мира по футболу в целях обеспечения эффективного использования объектов».

Ответственным нужно будет также предусмотреть возможность функционирования на базе созданной к ЧМ-2018 футбольной инфраструктуры детских футбольных центров.

Справиться с поручением предстоит до 30 апреля 2018 года.

К этому же сроку президент поручил в рамках культурной программы предусмотреть организацию ярмарок товаров, в том числе мастеров народных художественных промыслов и ремесел.