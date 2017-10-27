Путин поручил Контрольному управлению проследить за строительством объектов для ЧМ-2018

В Избранное

Москва, 27 октября. Президент России Владимир Путин поручил Контрольному управлению Президента РФ проследить за ходом возведения объектов спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу 2018-го года. Об этом сообщает на сайте Кремля.

Следует отметить, что чемпионат мира по футболу 2018-го года впервые в истории примет Россия.

Накануне Путин распорядился усилить безопасность на транспорте и в отелях городов, где пройдет чемпионат мира по футболу в России. Об этом писала Газета.ru.