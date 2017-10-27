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Новости Сирии
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Россия
Путин поручил Контрольному управлению проследить за строительством объектов для ЧМ-2018
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    Путин поручил Контрольному управлению проследить за строительством объектов для ЧМ-2018

    1:42  27 Октября 2017
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    Путин поручил Контрольному управлению проследить за строительством объектов для ЧМ-2018

    Москва, 27 октября. Президент России Владимир Путин поручил Контрольному управлению Президента РФ проследить за ходом возведения объектов спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу 2018-го года. Об этом сообщает на сайте Кремля.

    Следует отметить, что чемпионат мира по футболу 2018-го года впервые в истории примет Россия.

    Накануне Путин распорядился усилить безопасность на транспорте и в отелях городов, где пройдет чемпионат мира по футболу в России. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #россия #строительство #чемпионат мира #чм 2018
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