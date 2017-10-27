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Новости Сирии
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Россия
Путин поручил усилить безопасность на транспорте и в гостиницах городов ЧМ-2018
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    Путин поручил усилить безопасность на транспорте и в гостиницах городов ЧМ-2018

    1:27  27 Октября 2017
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    Путин поручил усилить безопасность на транспорте и в гостиницах городов ЧМ-2018

    Москва, 27 октября. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры безопасности на транспорте и в гостиницах городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба Кремля.

    Президент поручил премьер-министру России Дмитрию Медведеву, главе ФСБ Александру Бортникову, а также высшим должностным лицам российских регионов принять дополнительные меры по обеспечению безопасности ЧМ-2018 на объектах транспортной и гостиничной инфраструктуры в регионах, принимающих матчи чемпионата.

    Срок выполнения — 30 марта 2018 года. К этому же сроку Путин поручил определить единственного поставщика охранных услуг.

    Путин поручил усилить безопасность на транспорте и в гостиницах городов ЧМ-2018

    Помимо этого президент распорядился проработать вопрос об использовании системы идентификации болельщиков и Информационной системы контроля доступа на объекты ЧМ.

    Напомним, матчи турнира примут Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

    Автор: Олеся Волкова
    #футбол #путин #медведев #чм-2018 #бортников
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