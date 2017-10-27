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Новости Сирии
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Политика
The Economist изобразил Путина в образе царя на обложке номера
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    The Economist изобразил Путина в образе царя на обложке номера

    1:20  27 Октября 2017
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    The Economist изобразил Путина в образе царя на обложке номера

    Лондон, 27 октября. Очередной номер британского издания The Economist вышел с изображением президента России Владимира Путина в образе царя на обложке. Об этом сообщает ТАСС.

    Снимок озаглавлен словами «Царь родился в России спустя 100 лет после революции». Российский лидер предстал в мундире, на котором размещены изображения истребителей, ракет, а также брелок в виде Крыма.

    Газета.ru напоминает, что в ноябре 2016-го года The Economist уже выходил с изображением Путина на обложке журнала. Накануне Путин призвал усилить безопасность России в пространстве Интернет.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #обложка #царь #economist
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