The Economist изобразил Путина в образе царя на обложке номера

В Избранное

Лондон, 27 октября. Очередной номер британского издания The Economist вышел с изображением президента России Владимира Путина в образе царя на обложке. Об этом сообщает ТАСС.

Снимок озаглавлен словами «Царь родился в России спустя 100 лет после революции». Российский лидер предстал в мундире, на котором размещены изображения истребителей, ракет, а также брелок в виде Крыма.

The Economist выпустил обложку с Путиным в образе царяhttps://t.co/oSZh3m8mhm pic.twitter.com/8GTraxfjUX — События дня (@GazetaRu) October 26, 2017

Газета.ru напоминает, что в ноябре 2016-го года The Economist уже выходил с изображением Путина на обложке журнала. Накануне Путин призвал усилить безопасность России в пространстве Интернет.