Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

В Избранное

Москва, 27 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить подпрограмму «Развитие футбола в РФ», учитывая наследие чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поручил правительству РФ разработать и утвердить на период до 2030 года подпрограмму «Развитие футбола в Российской Федерации» в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Предполагается, что с 2019 года на эти цели будут выделены дополнительные деньги из федерального бюджета.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Справится с поручением ему предстоит до 30 мая.

Помимо этого президент распорядился рассмотреть вопрос о выделения с 2019 года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансирование эксплуатационных затрат футбольных стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.