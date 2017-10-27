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Новости Сирии
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Россия
Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»
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    Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

    2:00  27 Октября 2017
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    Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

    Москва, 27 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить подпрограмму «Развитие футбола в РФ», учитывая наследие чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин поручил правительству РФ разработать и утвердить на период до 2030 года подпрограмму «Развитие футбола в Российской Федерации» в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Предполагается, что с 2019 года на эти цели будут выделены дополнительные деньги из федерального бюджета.

    Ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Справится с поручением ему предстоит до 30 мая.

    Путин поручил разработать подпрограмму «Развитие футбола в РФ»

    Помимо этого президент распорядился рассмотреть вопрос о выделения с 2019 года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета на финансирование эксплуатационных затрат футбольных стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

    Автор: Олеся Волкова
    #футбол #путин #чм-2018
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