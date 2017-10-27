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Новости Сирии
Хейли обвинила Дамаск в применении зарина, а ИГИЛ — в использовании иприта 
Новости Сирии
Группа экспертов ООН обвинила САР в причастности к химатаке в Хан-Шейхуне
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    Группа экспертов ООН обвинила САР в причастности к химатаке в Хан-Шейхуне

    1:10  27 Октября 2017
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    ООН обвинила власти Сирии в химической атаке в Хан-Шейхуне
    ООН, 27 октября. Эксперты ООН возложили ответственность за химическую атаку в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года на власти Сирии. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на доклад Совместного механизма расследования ОЗХО-ООН.

    В докладе, в частности сообщается, что группа экспертов убеждена, что якобы САР «ответственна за использование зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года».

    Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция заявила, что в результате атаки с использованием химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб погибли 80 человек, еще 200 получили ранения. Оппозиция обвинила в атаке правительственные войска. В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийской базе Шайрат. При этом Вашингтон не представил никаких доказательств и не прислушался к призыву российской стороны провести тщательное расследование.

    ООН обвинила власти Сирии в химической атаке в Хан-Шейхуне

    Официальный Дамаск опроверг все обвинения. Власти Сирии подчеркивали, что не применяли химоружие против мирных граждан, весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

    Расследование инцидента в провинции Идлиб совместный механизм расследования случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии начал в июле.

    За два дня до выхода доклада Вашингтон решил обсудить в Совете Безопасности ООН дальнейшую работу СМР, чей мандат истекает только 17 ноября. Как сообщала «Газета.ру», в Москве неоднократно заявляли, что Совбез ООН должен сначала ознакомиться с новым докладом СМР.

    Группа экспертов ООН обвинила САР в причастности к химатаке в Хан-Шейхуне

    Во вторник США вынесли на голосование СБ проект резолюции о продлении мандата миссии ОЗХО и ООН, который был заблокирован Россией

    Накануне МИД РФ выступил с заявлением, в котором говорилось, что блокирование в Совете безопасности ООН попыток России добиться реакции на преступления с химоружием в Сирии граничит с откровенным покрывательством террористов

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #оон #асад #идлиб #химоружие #хан-шейхун
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