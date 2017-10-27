Группа экспертов ООН обвинила САР в причастности к химатаке в Хан-Шейхуне

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ООН, 27 октября. Эксперты ООН возложили ответственность за химическую атаку в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года на власти Сирии. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на доклад Совместного механизма расследования ОЗХО-ООН.

В докладе, в частности сообщается, что группа экспертов убеждена, что якобы САР «ответственна за использование зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года».

Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция заявила, что в результате атаки с использованием химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб погибли 80 человек, еще 200 получили ранения. Оппозиция обвинила в атаке правительственные войска. В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийской базе Шайрат. При этом Вашингтон не представил никаких доказательств и не прислушался к призыву российской стороны провести тщательное расследование.

Официальный Дамаск опроверг все обвинения. Власти Сирии подчеркивали, что не применяли химоружие против мирных граждан, весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Расследование инцидента в провинции Идлиб совместный механизм расследования случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии начал в июле.

За два дня до выхода доклада Вашингтон решил обсудить в Совете Безопасности ООН дальнейшую работу СМР, чей мандат истекает только 17 ноября. Как сообщала «Газета.ру», в Москве неоднократно заявляли, что Совбез ООН должен сначала ознакомиться с новым докладом СМР.

Во вторник США вынесли на голосование СБ проект резолюции о продлении мандата миссии ОЗХО и ООН, который был заблокирован Россией.

Накануне МИД РФ выступил с заявлением, в котором говорилось, что блокирование в Совете безопасности ООН попыток России добиться реакции на преступления с химоружием в Сирии граничит с откровенным покрывательством террористов.