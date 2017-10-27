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Новости Сирии
Сирия: ИГИЛ продолжает отступать в Дейр эз-Зоре
Новости Сирии
Сирия: ИГИЛ продолжает отступать в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: ИГИЛ продолжает отступать в Дейр эз-Зоре

    0:40  27 Октября 2017
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    Сирия: ИГИЛ продолжает отступать в Дейр эз-Зоре

    Дамаск, 27 октября. Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 продолжают отступать в городе Дейр эз-Зор одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Almasdarnews.

    Отмечается, что сирийским правительственным войскам удалось установить контроль над насосной станцией в западной части Дейр эз-Зора.

    Силы САА также вошли в район Сакр, длительное время находившийся под контролем ИГИЛ1.

    Накануне Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал успех российской операции в Сирийскй Арабской Республике. Об этом сообщала Газета.ru.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #игил #саа #дейр эз-зор
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