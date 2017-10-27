Сирия: ИГИЛ продолжает отступать в Дейр эз-Зоре

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Дамаск, 27 октября. Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 продолжают отступать в городе Дейр эз-Зор одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Almasdarnews.

Отмечается, что сирийским правительственным войскам удалось установить контроль над насосной станцией в западной части Дейр эз-Зора.

Силы САА также вошли в район Сакр, длительное время находившийся под контролем ИГИЛ1.

Накануне Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал успех российской операции в Сирийскй Арабской Республике. Об этом сообщала Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.