Сирия: 35 тысяч жителей пригородов Дамаска получили гуманитарную помощь ООН

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Дамаск, 27 октября. Около 35 тысяч жителей трех пригородов столичного города Дамаск одноименной провинции Сирии получили гуманитарную помощь ООН. Такое заявление сделал официальный представитель Генсека ООН Фархан Хак.

Он уточнил, что речь идет о таких труднодоступных населенных пунктах САР как Яльда, Бабила и Бейт-Сахем в окрестностях Дамаска. Основу гуманитарной помощи составили продовольственные товары, детское питание, предметы медицины, гигиенические наборы и товары первой необходимости, пишет ТАСС.

По словам Хака, ООН последовательно призывает конфликтующие стороны в Сирии оказывать помощь раненым и жителям труднодоступных поселений.

Накануне Рекс Тиллерсон назвал операцию России в Сирии успешной. В тоже время, Госсекретарь США полагает, что вклад Ирана в освобождении САР является незначительным. Об этом писала Газета.ru.