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Сирия: 35 тысяч жителей пригородов Дамаска получили гуманитарную помощь ООН
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    Сирия: 35 тысяч жителей пригородов Дамаска получили гуманитарную помощь ООН

    0:29  27 Октября 2017
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    Сирия: 35 тысяч жителей пригородов Дамаска получили гуманитарную помощь ООН

    Дамаск, 27 октября. Около 35 тысяч жителей трех пригородов столичного города Дамаск одноименной провинции Сирии получили гуманитарную помощь ООН. Такое заявление сделал официальный представитель Генсека ООН Фархан Хак.

    Он уточнил, что речь идет о таких труднодоступных населенных пунктах САР как Яльда, Бабила и Бейт-Сахем в окрестностях Дамаска. Основу гуманитарной помощи составили продовольственные товары, детское питание, предметы медицины, гигиенические наборы и товары первой необходимости, пишет ТАСС.

    По словам Хака, ООН последовательно призывает конфликтующие стороны в Сирии оказывать помощь раненым и жителям труднодоступных поселений.

    Накануне Рекс Тиллерсон назвал операцию России в Сирии успешной. В тоже время, Госсекретарь США полагает, что вклад Ирана в освобождении САР является незначительным. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #гумпомощь #оон #дамаск #хак
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