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Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов
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    Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

    0:10  27 Октября 2017  /обновлено: 0:38  27 Октября 2017
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    Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

    Дамаск (Сирия), 27 октября. ВКС РФ за неделю совершили более 360 вылетов в Сирии, в ходе которых было ликвидировано более 650 объектов международных террористических группировок. Такие данные опубликованы в инфографике Минобороны РФ, размещенной в газете «Красная звезда».

    Согласно данным инфографики, ВКС РФ более 360 вылетали на задания в Сирии. В ходе боевых вылетов было уничтожено более 650 объектов международных террористических группировок.

    Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

    Также сообщается, что самолеты других стран за неделю совершили у границ России 18 разведывательных полетов. 12 из них были зафиксированы на западном стратегическом направлении, еще два — на арктическом. 

    Вдоль морских границ России разведку вели три корабля.

    Согласно опубликованным данным, истребители ВКС РФ восемь раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #вксрф #миноборонырф
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