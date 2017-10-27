Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов
Дамаск (Сирия), 27 октября. ВКС РФ за неделю совершили более 360 вылетов в Сирии, в ходе которых было ликвидировано более 650 объектов международных террористических группировок. Такие данные опубликованы в инфографике Минобороны РФ, размещенной в газете «Красная звезда».
Согласно данным инфографики, ВКС РФ более 360 вылетали на задания в Сирии. В ходе боевых вылетов было уничтожено более 650 объектов международных террористических группировок.
Также сообщается, что самолеты других стран за неделю совершили у границ России 18 разведывательных полетов. 12 из них были зафиксированы на западном стратегическом направлении, еще два — на арктическом.
Вдоль морских границ России разведку вели три корабля.
Согласно опубликованным данным, истребители ВКС РФ восемь раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков.