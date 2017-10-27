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Вашингтон, 27 октября. США серьезно относятся к влиянию Ирана в Ираке и Сирии и следят за развитием событий. Об этом заявил глава секретариата комитета начальников штабов (КНШ) генерал Кеннет Маккензи.

По словам Маккензи, влияние Ирана в Сирии вызывает серьезные опасения у Вашингтона. Особенно это касается районов Дейр эз-Зор и долины реки Евфрат.

Военачальник также заметил, что на перечисленных им территориях «кроме Ирана есть ряд других игроков». В частности, сообщает РИА Новости, он имел ввиду Россию, правительственные войска президента Башара Асада, а также партнеров США, действующих, в основном, на восточной стороне Евфрата.

Маккензи также выразил обеспокоенность Вашингтона по поводу влияния Тегерана в Ираке. Однако заявил, что не считает, что Иран контролирует там приграничные территории. Но Штаты все же будут следить за ситуацией.