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Новости Сирии
Сирия: ИГИЛ продолжает отступать в Дейр эз-Зоре
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Вашингтон опасается влияния Ирана в Ираке и Сирии — Маккензи
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    Вашингтон опасается влияния Ирана в Ираке и Сирии — Маккензи

    0:07  27 Октября 2017
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    Вашингтон опасается влияния Ирана в Ираке и Сирии — Маккензи

    Вашингтон, 27 октября. США серьезно относятся к влиянию Ирана в Ираке и Сирии и следят за развитием событий. Об этом заявил глава секретариата комитета начальников штабов (КНШ) генерал Кеннет Маккензи.

    По словам Маккензи, влияние Ирана в Сирии вызывает серьезные опасения у Вашингтона. Особенно это касается районов Дейр эз-Зор и долины реки Евфрат.

    Военачальник также заметил, что на перечисленных им территориях «кроме Ирана есть ряд других игроков». В частности, сообщает РИА Новости, он имел ввиду Россию, правительственные войска президента Башара Асада, а также партнеров США, действующих, в основном, на восточной стороне Евфрата.

    Маккензи также выразил обеспокоенность Вашингтона по поводу влияния Тегерана в Ираке. Однако заявил, что не считает, что Иран контролирует там приграничные территории. Но Штаты все же будут следить за ситуацией.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #сирия #ирак #иран #дейрэз-зор #маккензи
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