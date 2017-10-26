Спасатели заявили о признаках крупного объекта на дне в зоне поисков Ми-8

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Осло, 26 октября. Ряд признаков свидетельствует о наличии объекта крупных размеров на дне в зоне поисков российского вертолета Ми-8, разбившегося в норвежском Шпицбергене. Об этом сообщил руководитель спасательного центра по Северной Норвегии Туре Хонгсет.

Он уточнил, что на одном из участков сильнее ощущается запах горючего. Кроме того, образовались пузыри воздуха.

Вероятнее всего, здесь находится разбивший вертолет или его крупный фрагмент, полагает Хонгсет. Беспилотная субмарина продолжит исследовать эту территорию, пишет РИА Новости.

Глубина в зоне поиска достигает 250 метров, указывает газета «Известия».