Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: ИГИЛ продолжает отступать в Дейр эз-Зоре
Весь мир
Спасатели заявили о признаках крупного объекта на дне в зоне поисков Ми-8
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спасатели заявили о признаках крупного объекта на дне в зоне поисков Ми-8

    23:56  26 Октября 2017
    272

    Спасатели заявили о признаках крупного объекта на дне в зоне поисков Ми-8

    Осло, 26 октября. Ряд признаков свидетельствует о наличии объекта крупных размеров на дне в зоне поисков российского вертолета Ми-8, разбившегося в норвежском Шпицбергене. Об этом сообщил руководитель спасательного центра по Северной Норвегии Туре Хонгсет.

    Он уточнил, что на одном из участков сильнее ощущается запах горючего. Кроме того, образовались пузыри воздуха.

    Вероятнее всего, здесь находится разбивший вертолет или его крупный фрагмент, полагает Хонгсет. Беспилотная субмарина продолжит исследовать эту территорию, пишет РИА Новости.

    Глубина в зоне поиска достигает 250 метров, указывает газета «Известия».

    Автор: Сергеей Свазовский
    #норвегия #вертолет #ми-8 #шпицберген #поиски
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        0:10   27 Октября 2017
        68
        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        23:35   26 Октября 2017
        109
        Сирия: два гуманитарных конвоя ООН достигли Даръа

        Сирия: два гуманитарных конвоя ООН достигли Даръа

        22:17   26 Октября 2017
        70
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        1191