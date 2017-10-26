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ООН, 27 октября. Совет Безопасности ООН может продлить полномочия Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР), внеся изменения в его мандат. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Журналисты поинтересовались мнением Небензя о возможности изменении мандата СМР. «Возможно, мы придем к этому», — ответил дипломат.

Однако комментировать возможность подготовки соответствующей резолюции Россией он отказался.

Напомним, 24 октября Россия заблокировала принятие Совбезом ООН резолюции о продлении полномочий СМР на один год. Делегация РФ предложила перенести рассмотрение вопроса о будущем комиссии до 7 ноября, чтобы дать время на изучение доклада СМР с итогами расследования инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля.

В МИД РФ сообщили, что после изучения доклада представят Совбезу ООН «конкретные соображения о том, что следует предпринять, дабы не на словах, а на деле обеспечить подлинную независимость, объективность и профессионализм в расследовании преступлений с использованием отравляющих веществ», писала «Газета.ру».

Накануне МИД РФ выступил с заявлением, в котором говорилось, что блокирование в Совете безопасности ООН попыток России добиться реакции на преступления с химоружием в Сирии граничит с откровенным покрывательством террористов.