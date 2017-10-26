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Мандат комиссии по расследованию химатак в Сирии может быть изменен — Небензя
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    Мандат комиссии по расследованию химатак в Сирии может быть изменен — Небензя

    23:55  26 Октября 2017
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    Мандат комиссии по расследованию химатак в Сирии может быть изменен — Небензя

    ООН, 27 октября. Совет Безопасности ООН может продлить полномочия Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР), внеся изменения в его мандат. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

    Журналисты поинтересовались мнением Небензя о возможности изменении мандата СМР. «Возможно, мы придем к этому», — ответил дипломат.

    Однако комментировать возможность подготовки соответствующей резолюции Россией он отказался.

    Мандат комиссии по расследованию химатак в Сирии может быть изменен — Небензя

    Напомним, 24 октября Россия заблокировала принятие Совбезом ООН резолюции о продлении полномочий СМР на один год. Делегация РФ предложила перенести рассмотрение вопроса о будущем комиссии до 7 ноября, чтобы дать время на изучение доклада СМР с итогами расследования инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля. 

    В МИД РФ сообщили, что после изучения доклада представят Совбезу ООН «конкретные соображения о том, что следует предпринять, дабы не на словах, а на деле обеспечить подлинную независимость, объективность и профессионализм в расследовании преступлений с использованием отравляющих веществ», писала «Газета.ру»

    Накануне МИД РФ выступил с заявлением, в котором говорилось, что блокирование в Совете безопасности ООН попыток России добиться реакции на преступления с химоружием в Сирии граничит с откровенным покрывательством террористов

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #оон #химоружие #небензя
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