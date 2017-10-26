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Путин поручил обеспечить безвизовый въезд болельщиков в Россию на время ЧМ-2018
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    Путин поручил обеспечить безвизовый въезд болельщиков в Россию на время ЧМ-2018

    23:58  26 Октября 2017
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    Путин поручил обеспечить безвизовый въезд болельщиков в Россию на время ЧМ-2018

    Москва, 26 октября. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию во время чемпионата мира по футболу в 2018 году для иностранных граждан, которые обладают паспортом болельщика. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

    Согласно поручению президента, безвизовый въезд иностранцев, имеющих паспорт болельщика, будет открыт за 10 дней до первого матча и закрыт в день финальной встречи. Кроме того, глава государства поручил правительству подготовить законопроект, устанавливающий ответственность за незаконную продажу входных билетов на матчи ЧМ-2018, или документов, дающих право на их получение, а также за продажу поддельных входных билетов.

    Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России стала толчком для развития инфраструктуры Москвы. По его словам, такие события дают толчок для развития не только спортивной инфраструктуры, но и всей городской системы, передает издание «Дни.ру».

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #чм-2018
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