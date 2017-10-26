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Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США
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    Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

    23:35  26 Октября 2017
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    Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

    Вашингтон, 26 октября. Президент США Дональд Трамп объявил, что опиоидный кризис в стране является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

    «Мы слишком долго разрешали наркотикам разрушать американские дома и города», — цитирует Трампа RT.

    По словам американского президента, более 90% опиоидов поступает через границу из южных регионов, где Штаты «собираются построить стену», особенно подчеркнул он.

    Отметим, данный статус немногим отличается от «национальной чрезвычайной ситуации». В частности, он позволит переориентировать имеющиеся ресурсы федерального правительства на борьбу с проблемой, но не будет давать право на получение дополнительных средств на решение сложившейся ситуации.

    Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

    Действовать чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения будет в течение 90 дней, после чего соответствующую декларацию можно вновь продлить.

    В середине августа Трамп заявлял, что эпидемия употребления опиоидов в США является национальной чрезвычайной ситуацией. Комиссия Белого дома по поводу опиоидного кризиса во главе с губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи рекомендовала президенту объявить проблему национальной ЧС.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #трамп #наркотики #опиоиды
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