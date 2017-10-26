Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

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Вашингтон, 26 октября. Президент США Дональд Трамп объявил, что опиоидный кризис в стране является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

«Мы слишком долго разрешали наркотикам разрушать американские дома и города», — цитирует Трампа RT.

По словам американского президента, более 90% опиоидов поступает через границу из южных регионов, где Штаты «собираются построить стену», особенно подчеркнул он.

Отметим, данный статус немногим отличается от «национальной чрезвычайной ситуации». В частности, он позволит переориентировать имеющиеся ресурсы федерального правительства на борьбу с проблемой, но не будет давать право на получение дополнительных средств на решение сложившейся ситуации.

Действовать чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения будет в течение 90 дней, после чего соответствующую декларацию можно вновь продлить.

В середине августа Трамп заявлял, что эпидемия употребления опиоидов в США является национальной чрезвычайной ситуацией. Комиссия Белого дома по поводу опиоидного кризиса во главе с губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи рекомендовала президенту объявить проблему национальной ЧС.