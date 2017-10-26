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Сирия: Богданов обсудил урегулирование с сирийской оппозицией
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    Сирия: Богданов обсудил урегулирование с сирийской оппозицией

    23:34  26 Октября 2017
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    Сирия: Богданов обсудил урегулирование с сирийской оппозицией

    Дамаск, 26 октября. Специальный представитель президента России и заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с представителями оппозиции Сирии ход мирного урегулирования конфликта в стране.

    Уточняется, что в переговорах приняли участие руководитель «Московской платформы» оппозиции САР Кадри Джамилем,  а также члены оппозиционного формирования «Фронт за перемены и освобождение».

    Стороны обменялись мнением относительно ключевых задач урегулирования конфликта в САР на основе соответствующей резолюции ООН, пишет РИА Новости.

    Ранее МИД Франции назвал число террористов из Сирии и Ирака, вернувшихся в страну. Об этом сообщала газета «Известия».

    Автор: Сергей Свазовский
    #оппозиция #сирия #переговоры #богданов #сар
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