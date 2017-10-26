Эксперты сформированной комиссии МАК вылетят на место крушения Ми-8

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Москва, 26 октября. Сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расследования причин авиакатастрофы вертолета Ми-8, пропавшего в четверг недалеко от Шпицбергена, сообщила официальный представитель МАК Светлана Колесникова.

Колесникова подтвердила, что к этому моменту комиссия МАК уже сформирована. Эксперты комитета вылетят на Шпицберген в ближайшее время.

Как сообщает ТАСС, в Росавиации отметили, что в расследовании причин авиапроисшествия примет участие комиссия, в которую войдут представители ведомства.

В четверг в 15.45 мск вертолет Ми-8, принадлежащий «Арктикуголь» и эксплуатирующийся авиакомпанией «Конверс Авиа», пропал с экранов радаров. Борт следовал из поселка Пирамида в Баренцбург на архипелаге Шпицберген.

Как сообщала «Газета.ру», на борту пропавшего вертолета находились восемь человек. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.