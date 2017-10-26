Сирия: Асад заявил о возможности внесения изменений в конституцию САР

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Дамаск, 26 октября. Президент Сирии Башар Асад заявил о возможности внесения изменений в конституцию страны. Он отметил, что успехи сирийских правительственных войск и их союзников создают возможность для урегулирования конфликта в САР в политической плоскости.

Тем не менее, переходный период в стране должен проходить на основе существующего основного закона, — добавил глава государства.

Асад также не исключил возможность проведения выборов парламента Сирии, — отмечает РИА Новости.

Ранее мирные жители в Сирии сообщили о захвате гуманитарной помощи террористами. Об этом писала газета «Известия».