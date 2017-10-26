Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: ИГИЛ продолжает отступать в Дейр эз-Зоре
Новости Сирии
Сирия: Асад заявил о возможности внесения изменений в конституцию САР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Асад заявил о возможности внесения изменений в конституцию САР

    23:14  26 Октября 2017  /обновлено: 23:39  26 Октября 2017
    130

     

    Сирия: Асад заявил о возможности внесения изменений в конституцию САР

    Дамаск, 26 октября. Президент Сирии Башар Асад заявил о возможности внесения изменений в конституцию страны. Он отметил, что успехи сирийских правительственных войск и их союзников создают возможность для урегулирования конфликта в САР в политической плоскости.

    Тем не менее, переходный период в стране должен проходить на основе существующего основного закона, — добавил глава государства.

    Асад также не исключил возможность проведения выборов парламента Сирии, — отмечает РИА Новости.

    Ранее мирные жители в Сирии сообщили о захвате гуманитарной помощи террористами. Об этом писала газета «Известия».

    Автор: Cергей свазовский
    #сирия #асад #конституция #изменения
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили 650 объектов террористов

        0:10   27 Октября 2017
        68
        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        Опиоидный кризис заставил Трампа объявить режим ЧС в США

        23:35   26 Октября 2017
        109
        Сирия: два гуманитарных конвоя ООН достигли Даръа

        Сирия: два гуманитарных конвоя ООН достигли Даръа

        22:17   26 Октября 2017
        70
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        1191