В Госдепе считают, что сирийцы не захотят видеть Асада главой государства

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Вашингтон, 26 октября. США поддерживают переговоры по Сирии в Женеве, однако считают, что сирийцы якобы не захотят видеть нынешнего президента Башара Асада в политическом будущем страны. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

По ее словам, США полностью поддерживают межсирийские переговоры в Женеве, однако «Вашингтон не верит, что сирийцы захотят видеть Башара Асада в роли руководителя страны».

«Мы поддерживаем женевский процесс. Но мы не верим, что сирийцы захотят, чтобы Башар Асад управлял страной», — заявила Науэрт.

Стоит отметить, что это не первое подобное заявление представителей Госдепартамента США относительно судьбы президента Сирии Башара Асада. Ранее глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон хочет видеть «целую и единую Сирию, в правительстве которой нет роли для Башара Асада». В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал главу Госдепа не пытаться предсказать будущее президента Башара Асада, отметив, что данный вопрос должен решить народ Сирии.