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Новости Сирии
США не настаивают на уходе Асада до начала формирования новых властей — Тиллерсон
Новости Сирии
США не настаивают на уходе Асада до начала формирования новых властей — Тиллерсон
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    США не настаивают на уходе Асада до начала формирования новых властей — Тиллерсон

    22:58  26 Октября 2017
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    США не настаивают на уходе Асада до начала формирования новых властей — Тиллерсон

    Женева, 26 октября. Американская администрация не настаивает на том, чтобы нынешний президент Сирии Башар Асад покинул свой пост еще до начала формирования новых властей этой арабской страны. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Тиллерсон, беседуя в четверг с сопровождающими его журналистами в Женеве, призвал к тому, чтобы Асад и его окружение сошли с политической сцены в Дамаске. 

    Он подчеркнул, что Штаты не считают, что у семьи Асада есть политическое будущее в Сирии. 

    «Правление семьи Асада подходит к концу, и единственный вопрос заключается в том, каким образом этого нужно добиться. И мы считаем, что этого следует добиваться посредством, и данная цель будет достигнута, <...> имплементации резолюции Совета Безопасности ООН 2254, которая, как вы знаете, содержит весьма конкретно прописанную процедуру проведения выборов и выработки новой конституции», — цитирует Тиллерсона ТАСС.

    При этом он отметил, что для администрации США уход президента Сирии не является предварительным условием перехода к новой власти в Сирии.

    США не настаивают на уходе Асада до начала формирования новых властей — Тиллерсон

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #сирия #дамаск #тиллерсон
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