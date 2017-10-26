Ростуризм заявил о гибели 125 российских туристов в Турции в 2017-м году

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Москва, 26 октября. Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил о гибели 125 российских туристов в Турции на протяжении 2017-го года.

По мнению Сафонова, неутешительная статистика говорит о необходимости предпринять дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности граждан России в Турции.

Вопрос безопасности был ключевым на очередном заседании РФ и Турции по развитию туризма, отметил Сафонов, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее в Совфеде анонсировали ответные меры на притеснение российских СМИ в Соединенных Штатах. Об этом сообщала газета «Известия».