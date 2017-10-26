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Стала известна официальная причина гибели Марьянова
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    Стала известна официальная причина гибели Марьянова

    22:40  26 Октября 2017
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    Стала известна официальная причина гибели Марьянова

    Москва, 26 октября. Актер Дмитрий Марьянов, скончавшийся 15 октября, умер от острой кровопотери. Об этом со ссылкой на данные медицинской экспертизы сообщил телеканал РЕН ТВ.

    Телеканал озвучил результаты экспертизы, в заключении которой указана окончательная причина смерти известного актера. Согласно документу, тромбофлебит стал лишь катализатором, но сердце артиста остановилось из-за острой кровопотери.

    «Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря», — говорится в документе.

    Врач-флеболог, хирург Федор Шпаченко сообщил, что, по его мнению, все вышеописанное — обычное развитие болезни. Однако случай Марьянова «не совсем классический». Отмечается, что не так давно актер лечился в одной из столичных клиник, где ему установили специальный кава-фильтр: сетка, которая улавливает тромбы, и они не могут попасть в легочную артерию и сердце.

    Дмитирй Марьянов скончался вечером 15 октября. По факту гибели актера было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

    Стала известна официальная причина гибели Марьянова

    Как сообщала ранее «Газета.ру», СК РФ рассматривает две основные версии смерти Марьянова. Одна из них — несвоевременное оказание медицинской помощи. Вторая версия — оказание услуг центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья человека.

    Автор: Олеся Волкова
    #скрф #марьянов #феликс
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