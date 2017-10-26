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МВД Франции назвало число террористов, вернувшихся из Ирака и Сирии
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    МВД Франции назвало число террористов, вернувшихся из Ирака и Сирии

    22:35  26 Октября 2017
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    МВД Франции назвало число террористов, вернувшихся из Ирака и Сирии

    Париж, 26 октября. Около 250 террористов вернулись во Францию из зоны боевых действий в Ираке и и Сирии. Об этом сообщили в МВД Франции.

    Отмечается, что вместе с ними на территорию республики вернулись 50 несовершеннолетних лица. 130 человек указанной группы в настоящий момент находятся в местах лишения свободы. Остальные боевики находятся под контролем, передает ТАСС.

    В министерстве обороны Франции ранее сообщили, что у Пятой Республики нет правовых средств, чтобы воспрепятствовать террористам из Сирии вернуться домой, пишет газета «Известия».

    Ранее два гуманитарных конвоя при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии достигли провинции Даръа.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #террористы #франция
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