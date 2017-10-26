МВД Франции назвало число террористов, вернувшихся из Ирака и Сирии

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Париж, 26 октября. Около 250 террористов вернулись во Францию из зоны боевых действий в Ираке и и Сирии. Об этом сообщили в МВД Франции.

Отмечается, что вместе с ними на территорию республики вернулись 50 несовершеннолетних лица. 130 человек указанной группы в настоящий момент находятся в местах лишения свободы. Остальные боевики находятся под контролем, передает ТАСС.

В министерстве обороны Франции ранее сообщили, что у Пятой Республики нет правовых средств, чтобы воспрепятствовать террористам из Сирии вернуться домой, пишет газета «Известия».

Ранее два гуманитарных конвоя при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии достигли провинции Даръа.